Galatasaray penaltı bekledi, VAR 'hayır' dedi

Galatasaray, Altay maçının 25. dakikasında penaltı bekledi ancak VAR hakemi Bahattin Şimşek pozisyonun 'temiz' olduğunu belirtti.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray penaltı bekledi, VAR 'hayır' dedi
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04 Aralık 2021 19:34
Galatasaray, Altay ile karşılaştığı mücadelenin 25. dakikasında penaltı bekledi.

Galatasaray korneri sonrası Victor Nelsson ön direkte kafayı vurdu. Altay kalecisi Lis topu çeldi. Lis'ten dönen top sonrası Galatasaraylı futbolcular topun İbrahim Öztürk'ün eline çarptığını öne sürerek penaltı bekledi.

Cüneyt Çakır, topun oyun alanı dışına çıktığı ilk anda durarak VAR'ın pozisyonu incelemesini bekledi.

VAR hakemi Bahattin Şimşek, penaltı olmadığını belirterek oyunu devam ettirdi. 

* Pozisyonun görüntüsü beIN Sports'tan alınmıştır.


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