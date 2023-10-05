Galatasaray, Okan Buruk ile anlaştı!

Galatasaray yönetimi, bir süredir görüşme halinde olduğu teknik direktörü Okan Buruk'la yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Okan Buruk ile anlaştı!
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05 Ekim 2023 13:14
Galatasaray yönetimi, bir süredir görüşme halinde olduğu teknik direktörü Okan Buruk'la yeni sözleşme için anlaştı.

Sarı-kırmızılı takımla 1+1 yıllık mukavele imzalayan ve şampiyonluğun ardından opsiyonu devreye giren tecrübeli hoca, yıllık 19 milyon TL kazanıyordu.

Yapılan görüşmeler sonrası rakamın 40 milyon TL'ye çıkartıldığı ve tarafların el sıkıştığı öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak Okan Buruk daha önce, "Galatasaray'la aramda bu tür konular sorun olmaz" ifadesini kullanmıştı.

Önümüzdeki günlerde Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un da katılacağı bir törenle deneyimli çalıştırıcı yeni imzayı atacak. 



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