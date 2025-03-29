Galatasaray'da 14 yıl boyunca kaleyi koruyan ve taraftarının büyük saygısını kazanan Fernando Muslera döneminin sonuna gelindi.
Sarı kırmızılılarla efsaneleşmiş eldivenin sezon sonunda ülkesi Uruguay'a dönme planları yapıyor.
Yönetim bir yandan Muslera için görkemli bir organizasyon düşünürken diğer yandan da yerine geçecek kaleciyi aramaya başladı.
Kaleci transferi için düğmeye basan Galatasaray yönetiminin gündemine Romanya'dan yeni bir isim geldi.
Sarı kırmızılıların FCSB'de ve Romanya Milli Takımı'nda adından söz ettiren kaleci Stefan Tarnovanu için harekete geçmesi bekleniyor.
ROMANYA'DA DİKKATLER ONUN ÜZERİNDE
Rumen eldiven Stefan Tarnovanu, ülkesinde de yakından takip ediliyor. 24 yaşındaki eldiven Romanya'da Radu Dragușin ile beraber en başarılı kaleci olarak gösteriliyor. Romanya Milli Takımı'nda ve FCSB'de de bu sezon vazgeçilmez oldu.
50 MAÇ KALESİNİ KORUDU
Galatasaray'ın transfer listesinin üst sıralarında yer alan Rumen eldiven bu sezon 50 maçta kalesini korudu.
2028 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan 24 yaşındaki kalecinin kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Galatasaray, Muslera'nın alternatifini Romanya'da buldu!
Galatasaray, sezon sonunda Uruguay'a dönmesi beklenen Fernando Muslera'nın yerine Romanyalı kaleci Stefan Tarnovanu'yu gündemine aldı.
Galatasaray'da 14 yıl boyunca kaleyi koruyan ve taraftarının büyük saygısını kazanan Fernando Muslera döneminin sonuna gelindi.
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