'Galatasaray, Michael Seri için Fulham'la anlaştı'

Galatasaray, Fildişili orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'nin 1 yıl daha kiralanması için Fulham ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.



Haber Global'in haberinde, sarı-kırmızılılar ile Fulham arasındaki anlaşmanın, Londra temsilcisinin Premier Lig'e yükselememesi durumunda geçerli olacağı belirtildi.



Fulham bitmesine 4 hafta kalan Championship'te 4. Sırada bulunuyor. Londra temsilcisi sezonu ilk iki sırada bitirirse doğrudan Premier Lig'e çıkacak. Ligi 3 ila 6. sıra arasında bitirirse play - off oynayacak.



Jean Michael Seri de bir sezon daha sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak bakıyor.



Yıldız orta saha oyuncusu Micahel Seri, Galatasaray formasıyla çıktığı 34 maçta 2 gol - 4 asist'lik performans sergiledi.



