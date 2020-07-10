"Galatasaray, Michael Seri için Fulham'la anlaştı"

Galatasaray'ın kiralık oynayan Jean Michael Seri için Fulham'la yeniden anlaştığı öne sürüldü.

Haber; Haber Global, Fotoğraf; AA
'Galatasaray, Michael Seri için Fulham'la anlaştı'
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10 Temmuz 2020 00:11
Galatasaray, Fildişili orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'nin 1 yıl daha kiralanması için Fulham ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Haber Global'in haberinde, sarı-kırmızılılar ile Fulham arasındaki anlaşmanın, Londra temsilcisinin Premier Lig'e yükselememesi durumunda geçerli olacağı belirtildi.

Fulham bitmesine 4 hafta kalan Championship'te 4. Sırada bulunuyor. Londra temsilcisi sezonu ilk iki sırada bitirirse doğrudan Premier Lig'e çıkacak. Ligi 3 ila 6. sıra arasında bitirirse play - off oynayacak.

Jean Michael Seri de bir sezon daha sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak bakıyor.

Yıldız orta saha oyuncusu Micahel Seri, Galatasaray formasıyla çıktığı 34 maçta 2 gol - 4 asist'lik performans sergiledi.



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