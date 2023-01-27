Galatasaray golcü transferinde mutlu sona ulaşmak üzere... Bir süredir Chelsea'den Fofana'yı kiralamaya çalışan Sarı-Kırmızılılar, İngiliz kulübünden beklenen cevabın bir türlü gelmemesi üzerine, Mateta ismi üzerinde yoğunlaştı. Galatasaraylı yetkililerin, Fransız santrforla kısa sürede mutabakat sağladığı ve bu transferin artık çok ciddi bir zemine oturduğu öğrenildi.Sarı-Kırmızılılar'ın planı, Jean- Philippe Mateta'yı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak. 25 yaşındaki golcü için Crystal Palace ile görüşmeler devam ediyor. Pazarlık sürecinin beklenenden olumlu geçtiği ve ocak ayı bitmeden bir sonuca varılabileceği belirtiliyor.İngiliz kulübünün tam 2 yıl önce 3.5 milyon Euro'ya kiralayıp, geçen yıl bugünlerde 11 milyon Euro'ya bonservisini aldığı 1.92 boyundaki santrfor, sezona iyi başlayamadı. Süre bulmakta zorlanan Mateta, asıl patlamayı Le Havre formasıyla yapmış, Fransa'da 38 maçta 20 gol atmayı başarmıştı. Mainz formasıyla da Almanya'da 27 gol atan Fransız futbolcu, İngiltere'de aradığını bulamazken, Galatasaray'da yepyeni bir maceraya yelken açmaya hazırlanıyor.