Galatasaray, Lyon deplasmanında

Galatasaray Petrol Ofisi, Şampiyonlar Ligi'nde Lyon ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Lyon deplasmanında
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07 Ekim 2024 12:48
Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında salı günü Fransa'nın Olimpik Lyon takımına konuk olacak.

OL Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.45'te başlayacak müsabakayı Polonyalı hakem Michalina Diakow yönetecek.

Sarı-kırmızılıların grubunda Olimpik Lyon'un yanı sıra Wolfsburg ve Roma da bulunuyor.

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