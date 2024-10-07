Galatasaray, Lyon deplasmanında

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında salı günü Fransa'nın Olimpik Lyon takımına konuk olacak.
OL Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.45'te başlayacak müsabakayı Polonyalı hakem Michalina Diakow yönetecek.
Sarı-kırmızılıların grubunda Olimpik Lyon'un yanı sıra Wolfsburg ve Roma da bulunuyor.
OL Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.45'te başlayacak müsabakayı Polonyalı hakem Michalina Diakow yönetecek.
Sarı-kırmızılıların grubunda Olimpik Lyon'un yanı sıra Wolfsburg ve Roma da bulunuyor.