Galatasaray, liderlik için sahaya çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Lazio ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden puanla ayrılması durumunda üst tura direkt çıkacak. İşte ayrıntılar..

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Galatasaray, liderlik için sahaya çıkıyor
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08 Aralık 2021 14:02
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında perşembe günü deplasmanda İtalya'nın Lazio ekibiyle karşılaşacak.

Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Grubunda çıktığı 5 maçta üç galibiyet ve iki beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 11 puanla namağlup lider durumda bulunuyor. İtalyan ekibi ise iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi sonucunda elde ettiği 8 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.

Puan alması durumunda doğrudan son 16 turuna yükselecek

Galatasaray, rakibi karşısında yarın puan alması durumunda grubu birinci bitirecek ve doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sarı-kırmızılı takım, rakibine yenilmesi halinde ise grubu ikinci sırada tamamlayacak.

Statü gereği gruptan ilk sırada çıkacak takım, şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak.

İkinci olan takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren bir ekiple son 16 turuna kalmak için play-offta mücadele edecek.

Cicaldau forma giyemeyecek

Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, Lazio maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Sasha Boey de maçın kadrosunda yer almayacak.

UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lazio maçında görev yapamayacak.

Puan durumu

Galatasaray'ın namağlup lider durumda bulunduğu E Grubu'nda 6. maçlar öncesi puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y Av. Puan
Galatasaray 5 3 2 0 7 3 4 11
Lazio 5 2 2 1 7 3 4 8
Olimpik Marsilya 5 0 4 1 5 7 -2 4
Lokomotiv Moskova 5 0 2 3 2 8 -6 2



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