Galatasaray, Kızılyıldız'ı yenerek EuroCup'ta son 16'da

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kızılyıldız'ı 82-75 yenerek EuroCup'ta son 16'ya yükseldi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Kızılyıldız'ı yenerek EuroCup'ta son 16'da
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18 Aralık 2024 21:57
Son güncelleme 18 Aralık 2024 22:32
Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Women Play-Off 1. Turu ikinci maçında Kızılyıldız ile karşılaştı.

Kızılyıldız'ı 82-75 yenen Galatasaray'da Yueru Li 24 sayı 11 ribaund, Brianna Fraser 21 sayı ile oynadı.

Bu galibiyet ile birlikte Galatasaray, EuroCup'ta adını son 16'ya yazdırdı.
Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ritvars Helmsteins (Letonya), Alin Faur (Romanya), Emmouil Tsolakos (Yunanistan)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik 6, Zandalasini 10, Li 24, Fraser 21, Vanloo 6, Sude Yılmaz 3, Ayşegül Günay, Ayşe Cora 5, Derin Erdoğan, Steinberga 7, Hollingsvorth

Kızılyıldız: Aleksandra Katanic 6, Potter 2, Nedeljkov 4, Radic 20, Williams 16, Aksam, Ivana Katanic 6, Corto 4, Kovacevic 5, Vuckovic 7, Dragicevic 5, Tucic

1. Periyot: 23-16

Devre: 45-37

3. Periyot: 62-64

Beş faulle çıkan: 32.54 Potter (Kızılyıldız)

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