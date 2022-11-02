Galatasaray, Juventus'a rakip oldu: Guglielmo Vicario

Juventus'un, Empoli forması giyen İtalyan kaleci Guglielmo Vicario ile ilgilendiği belirtildi. Torino devinin bu transfer için İtalya'dan ve ülke dışından rakipleri olduğu ifade edilirken, bu takımlardan biri olarak Galatasaray da gösterildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Galatasaray, Juventus'a rakip oldu: Guglielmo Vicario
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Kasım 2022 17:20
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, kaleci transferi için harekete geçti.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Wojciech Szczesny'nin yerine geçebilecek bir isim arayan Torino devinin Empoli forması giyen Guglielmo Vicario'yu gözüne kestirdiği belirtildi.

Ancak Juventus'un bu transfer için hem İtalya Ligi'nden hem de İtalya dışından rakiplerinin olduğu kaydedildi. İtalya'dan Roma'nın da, sergilediği performansla İtalya Milli Takımı'na davet alan 26 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

İtalya dışından ise Juventus'un transferde rekabet edebileceği takım olarak Galatasaray gösterildi.

NEDENİ EKONOMİ

Juventus'ta Wojciech Szczesny'nin son dönemde performansında bir düşüş yaşanmamasına rağmen kaleci transferi düşünülmesinin nedeninin ekonomi olduğu kaydedildi. Vicario'nun, Szczesny'ye göre daha düşük maaş almasının daha yüksek bir ihtimal olduğu bu sebeple Juventus'un kaleci transferine yöneldiği öne sürüldü.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ