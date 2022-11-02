Galatasaray, Juventus'a rakip oldu: Guglielmo Vicario

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, kaleci transferi için harekete geçti.



İtalyan basınında yer alan habere göre, Wojciech Szczesny'nin yerine geçebilecek bir isim arayan Torino devinin Empoli forması giyen Guglielmo Vicario'yu gözüne kestirdiği belirtildi.



Ancak Juventus'un bu transfer için hem İtalya Ligi'nden hem de İtalya dışından rakiplerinin olduğu kaydedildi. İtalya'dan Roma'nın da, sergilediği performansla İtalya Milli Takımı'na davet alan 26 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.



İtalya dışından ise Juventus'un transferde rekabet edebileceği takım olarak Galatasaray gösterildi.



NEDENİ EKONOMİ



Juventus'ta Wojciech Szczesny'nin son dönemde performansında bir düşüş yaşanmamasına rağmen kaleci transferi düşünülmesinin nedeninin ekonomi olduğu kaydedildi. Vicario'nun, Szczesny'ye göre daha düşük maaş almasının daha yüksek bir ihtimal olduğu bu sebeple Juventus'un kaleci transferine yöneldiği öne sürüldü.



