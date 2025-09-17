Galatasaray'ın yıldızları Devler Ligi'nde vitrinde!

Yeni sezona iddialı giren Galatasaray , transfer dönemini hem kadrosunu koruyarak hem de nokta atışı takviyelerle tamamladı.

Şampiyonlar Ligi için özel bir yapılanmaya giden Sarı-Kırmızılılar, teknik heyet ve yönetimin birlikte yürüttüğü planlama doğrultusunda ilk ciddi sınavını Eintracht Frankfurt deplasmanında verecek.

DÖRT YILDIZ TAKVİYE, BİR DEV YATIRIM

Mevcut kadrosunu korumayı başaran Galatasaray, yaz döneminde Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, İlkay Gündoğan ve Leroy Sane gibi nokta atışı transferlerle kadrosunu güçlendirdi. En büyük yatırım ise İtalya'dan geldi. Napoli'den 75 milyon Euro'ya transfer edilen Victor Osimhen, kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

Öte yandan Avrupa devlerinden gelen 40 milyon Euro'luk teklife rağmen Barış Alper Yılmaz'ı satmayan yönetim, bu kararlılığıyla Şampiyonlar Ligi'nde güçlü ve iddialı bir kadro oluşturma hedefini net şekilde ortaya koydu.

SCOUTLARIN GÖZÜ ASLAN'DA

Galatasaray'ın Frankfurt karşısındaki kadrosu, yalnızca taraftarlar için değil, Avrupa'daki scoutlar için de büyük önem taşıyor. Osimhen, Barış Alper, Sane, Sara ve Singo gibi isimlerin performansı, özellikle ara transfer dönemi öncesi Avrupa kulüplerinin radarında. İki sezon önce Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey örneği, bu sezon da tekrar edebilir.

GALİBİYETE DEV PRİM: 1 MİLYON 50 BİN EURO

Galatasaray Yönetimi, Frankfurt deplasmanına ekstra motivasyonla çıkılması adına prim kozunu devreye soktu. Sarı-Kırmızılı futbolcular, galibiyet halinde toplam 1 milyon 50 bin Euro (yaklaşık 51.3 milyon TL) prim alacak. UEFA'dan alınacak 2.1 milyon Euro'luk galibiyet gelirinin yarısı, futbolculara dağıtılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde hem sportif başarı hem de oyuncu pazarlama açısından kritik bir dönemece giren Galatasaray, Avrupa sahnesinde vitrine çıkardığı yıldızlarıyla yeniden büyük ses getirmeyi hedefliyor.