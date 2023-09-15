Galatasaray'ın yeni transferi geliyor!

Yıldızlar topluluğu Galatasaray'da yeni transfer edilen Davinson Sanchez de bugün takıma katılacak.
Sarı-kırmızılı takımla 4+1 yıllık sözleşme imzalayan futbolcu, Kolombiya Milli Takımı'nda olduğu için İstanbul'a gelememişti.
Milli maçların ardından eşyalarını toplamak için İngiltere'ye giden Sanchez bugün gecikmeli de olsa Florya'daki yerini alacak.
EŞİ PAYLAŞTI
27 yaşındaki Kolombiyalı stoperin eşi sosyal medya hesabından İstanbul'a geldiklerine dair bir paylaşım yaptı.
Galatasaray, 27 yaşındaki stoperi Tottenham'dan 9.5 milyon Euro bedelle transfer etmişti.
Sarı-kırmızılı takımla 4+1 yıllık sözleşme imzalayan futbolcu, Kolombiya Milli Takımı'nda olduğu için İstanbul'a gelememişti.
Milli maçların ardından eşyalarını toplamak için İngiltere'ye giden Sanchez bugün gecikmeli de olsa Florya'daki yerini alacak.
EŞİ PAYLAŞTI
27 yaşındaki Kolombiyalı stoperin eşi sosyal medya hesabından İstanbul'a geldiklerine dair bir paylaşım yaptı.
Galatasaray, 27 yaşındaki stoperi Tottenham'dan 9.5 milyon Euro bedelle transfer etmişti.