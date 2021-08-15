Galatasaray'ın UEFA kadrosunda 4 kesik, 1 takviye

Galatasaray'ın Randers ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maç öncesinde Ali Yavuz Kol, Yunus Akgün, Bartuğ Elmaz ve Emre Taşdemir dışarı alınırken, Emre Akbaba listeye dahil edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın UEFA kadrosunda 4 kesik, 1 takviye
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15 Ağustos 2021 17:59
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Randers ile oynayacağı maç için kadrosunu teslim etti.

Galatasaray'da St. Johnstone maçı için listede yer alan Ali Yavuz Kol, Yunus Akgün, Bartuğ Elmaz ve Emre Taşdemir dışarı alınırken, Emre Akbaba listeye dahil edildi.

Bir önceki turda da kadroda yer almayan Fatih Öztürk, Ozornwafor, Cicaldau, ve Oğulcan Çağlayan ile birlikte Victor Nelsson UEFA kadrosunda bulunmadı.

Yeni transferler Alex Cicaldau ve Victor Nelsson, eski takımlarıyla Avrupa elemelerinde oynadıkları için gruplara kadar kadroya dahil edilemiyorlar. 


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