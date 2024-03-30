Galatasaray'ın sosyal medyada tek rakibi Madrid!

Galatasaray, yeşil sahadaki başarısını sosyal medyaya da taşıdı.
2024 Şubat ayının dünyada en popüler futbol kulüpleri listesi güncellenirken, Cimbom listede öne çıkan ekiplerden biri oldu. Instagram'daki toplam etkileşimlere göre yapılan sıralamada İspanya'dan Real Madrid, 191 milyon ile birinci sırada yer aldı.
Galatasaray 156 milyon ile ikinci oldu ve dünya devlerini solladı. 3. sırayı 149 milyon etkileşimle Barcelona alırken, 137 milyon ile Suudi Arabistan ekibi Al Nassr FC dördüncü oldu.
Öte yandan İngiltere Premier Lig'den Liverpool ise 112 milyon ile söz konusu listede 5. sırada kendisine yer buldu.
2024 Şubat ayının dünyada en popüler futbol kulüpleri listesi güncellenirken, Cimbom listede öne çıkan ekiplerden biri oldu. Instagram'daki toplam etkileşimlere göre yapılan sıralamada İspanya'dan Real Madrid, 191 milyon ile birinci sırada yer aldı.
Galatasaray 156 milyon ile ikinci oldu ve dünya devlerini solladı. 3. sırayı 149 milyon etkileşimle Barcelona alırken, 137 milyon ile Suudi Arabistan ekibi Al Nassr FC dördüncü oldu.
Öte yandan İngiltere Premier Lig'den Liverpool ise 112 milyon ile söz konusu listede 5. sırada kendisine yer buldu.