Galatasaray'ın rakibi Barcelona!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Katalan devi Barcelona oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın rakibi Barcelona!
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25 Şubat 2022 14:22
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın rakibi Barcelona oldu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kurasına seri başı olarak katıldı.

EŞLEŞMELER

Barcelona - Galatasaray
Rangers FC - Kızıl Yıldız
Braga - Monaco
Porto - Lyon
Atalanta - Leverkusen
Sevilla - West Ham
Leipzig - Spartak Moskova
Frankfurt - Betis

MAÇLAR 10-17 MART'TA

Sarı-kırmızılılar, ilk maçı 10 Mart'ta Camp Nou'da oynayacak. Rövanş maçı ise 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda olacak.



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