UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın rakibi Barcelona oldu.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kurasına seri başı olarak katıldı.
EŞLEŞMELER
Barcelona - Galatasaray
Rangers FC - Kızıl Yıldız
Braga - Monaco
Porto - Lyon
Atalanta - Leverkusen
Sevilla - West Ham
Leipzig - Spartak Moskova
Frankfurt - Betis
MAÇLAR 10-17 MART'TA
Sarı-kırmızılılar, ilk maçı 10 Mart'ta Camp Nou'da oynayacak. Rövanş maçı ise 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda olacak.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kurasına seri başı olarak katıldı.
EŞLEŞMELER
Barcelona - Galatasaray
Rangers FC - Kızıl Yıldız
Braga - Monaco
Porto - Lyon
Atalanta - Leverkusen
Sevilla - West Ham
Leipzig - Spartak Moskova
Frankfurt - Betis
MAÇLAR 10-17 MART'TA
Sarı-kırmızılılar, ilk maçı 10 Mart'ta Camp Nou'da oynayacak. Rövanş maçı ise 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda olacak.