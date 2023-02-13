Galatasaray'ın kulüp binası depremzedelere açılıyor

Galatasaray, Beyoğlu'nda yer alan Hasnun Galip Kulüp Binası'nı depremzedeler için açıyor.



Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, konuyla ilgili olarak "Memleketimizin büyük felaketten sonra bölge insanına barınma problemi çıkacak. Bizim de okulda okuyan talebelerimizin aileleri var orada. Onların bir kısmı buraya, İstanbul'a gelecekler. Onlara acil bir konaklama yeri yapmamız ihtiyacı doğdu. Ben de sevgili Fatih Demircan'dan rica ettim. Her katta 8-9 oda çıkıyor. Dolayısıyla süratle Hasnun Galip'i bu manada kullanmak için harekete geçtik." dedi.



Dursun Özbek, ayrıca, "Allah inşallah bizi bir daha böyle bir felaketle karşı karşıya getirmez. Galatasaray olarak yaraları sarmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Aileleri konaklatacak şekilde hazırlıyoruz. İnşallah tekrar böyle bir şey yaşamayız." sözlerini kullandı.



