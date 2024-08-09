Galatasaray'ın ilk 11'nde 3 Türk futbolcu yer aldı

Galatasara'ın Hatayspor maçı ilk 11'inde 3 yerli futbolcu yer aldı.

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Galatasaray'ın ilk 11'nde 3 Türk futbolcu yer aldı
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09 Ağustos 2024 21:19
Son güncelleme 09 Ağustos 2024 21:20
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Hatayspor karşısında ilk 11'de 3 yerli futbolcuya forma verdi.

Yeni sezonda uygulanmaya başlayan yeni statüyle takımlar ilk 11'de istediği kadar yabancı futbolcu oynatabilme hakkında sahip. Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Türk statüsünde oynayabilen Kerem Demirbay'ı başlangıç kadrosunda görevlendirdi.

Sara, Nelsson, Batshuayi ve Avusturya Milli Takımı'nı seçtiği için yabancı oyuncu statüsünde sayılan Yusuf Demir, kulübede bekledi.

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