Galatasaray'ın hedefi: "Seriye devam!"

Bu sezon mücadele ettiği kulvarlarda yoluna emin adımlarla devam eden, sarı-kırmızılılar, özellikle Süper Lig'de rakiplerine sahayı dar ediyor. Geride kalan 10 haftadan 9 galibiyet çıkartan ve sadece 1 kez berabere kalan sarı-kırmızılılar, üst üste dördüncü şampiyonluğuna doğru yürüyor.

Galatasaray'ın hedefi: 'Seriye devam!'
Bu sezon mücadele ettiği kulvarlarda yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, özellikle Süper Lig'de rakiplerine sahayı dar ediyor.

Geride kalan 10 haftadan 9 galibiyet çıkartan ve sadece 1 kez berabere kalan sarı-kırmızılılar, üst üste dördüncü şampiyonluğuna doğru yürüyor. Süper Lig'de bu hafta en yakın takipçisi Trabzonspor'u konuk edecek olan Okan Buruk'un öğrencileri iyi gidişatı sürdürmek istiyor.

Bunun yolu da cumartesi günü oynanacak olan maçtan 3 puanla ayrılmaktan geçiyor.

KAZANIRSA PUAN FARKI 8'E ÇIKACAK

Ezeli rakibine karşı son maçlarda önemli bir üstünlük kuran Galatasaray, hafta sonunda da bu geleneğini sürdürmeye çalışacak. Rakibine karşı oynadığı son 6 maçtan zaferle ayrılan Aslan, serisini 7 maça yükseltmek istiyor.

5'i Süper Lig'de biri de Türkiye Kupası finalinde 3-0'lık skor olmak üzere 6'da 6 yapan Aslan, taraftarının da desteğiyle RAMS Park'ta zaferlerine bir yenisini eklemeye çalışacak.

Galatasaray eğer kazanırsa Trabzonspor ile arasındaki mevcut puan farkını 8'e yükseltip önemli bir avantaj yakalayacak.

OKAN BURUK FARKI

Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk oturduktan sonra rakiplerle arasında büyük bir fark oluştu. Sarı-kırmızılılar Buruk yönetiminde Trabzonspor'u konuk ettiği 3 maçı da kazanmayı başardı.

YENİLMEZLİK SERİSİ

RAMS Park'ta oynadığı maçlarda rakiplerine büyük bir üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, iç sahada yenilmiyor. Seyircisi önündeki son 31 maçta da bileği bükülmeyen Cimbom bu süreçte 23 galibiyet elde ederken sadece 8 kez berabere kaldı. Aslan cumartesi günü de kazanıp serisini 32 maça yükseltmek istiyor.

