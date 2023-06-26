Galatasaray'ın hazırlık maçları belli oldu

Gelecek sezon çalışmalarına Avusturya'da yapacak olan Galatasaray'ın kamp programı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın hazırlık maçları belli oldu
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26 Haziran 2023 19:21
Son güncelleme 26 Haziran 2023 19:23
Galatasaray'ın gelecek sezon çalışmaları kapsamında Avusturya'da yapacağı ilk etap kamp çalışmaları ve hazırlık maçları programları açıklandı.

8 Temmuz Cumartesi günü Avusturya'ya geçecek olan Galatasaray ilk kampını 10 gün sürdürecek ve 18 Temmuz Salı günü kampı sonlandıracak.

HAZIRLIK MAÇLARI AÇIKLANDI

Galatasaray'ın, Avusturya'daki maç programı şu şekilde:

Galatasaray - Kisvárda FC
Tarih: 10.07.2023
Maç Saati: 20.30 (TSİ)
Stadyum: Merkür Arena - Graz

FK Austria Wien - Galatasaray
Tarih: 14.07.2023
Maç Saati: 20.30 (TSİ)
Stadyum: Generali Arena - Viyana

SK Sturm Graz - Galatasaray
Tarih: 18.07.2023
Maç Saati: 20.00 (TSİ)
Stadyum: Merkür Arena - Graz

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