Galatasaray'ın golcü planı: Osimhen olmazsa Boniface

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, golcü transferi için Victor Osimhen'den gelecek cevabı bekliyor.



Sarı-Kırmızılılar, geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren Osimhen ile yola devam etmek istiyor. Galasaray Başkanı Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Osimhen için çalışmalar devam ediyor. Kendisinin vereceği bir karar, onu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Galatasaray, Osimhen'den olumsuz yanıt gelmesi durumunda ise B planını belirledi. Sarı kırmızılılar, Alman Ligi ekiplerinden Leverkusen'de forma giyen Nijeryalı golcü Victor Boniface ile ilgileniyor.

Galatasaray'ın ilgilendiği Victor Boniface, geçen sezon Almanya Ligi'nde 19 maçta 8 gol atarken 2 de asist yaptı. Ligde 126 dakikada bir gol atmış oldu. Osimhen ise geçen sezon ligde 26 gol atarak krallık yarışında zirvede yer almıştı.24 yaşındaki forvetin Leverkusen ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Geride kalan sezonda 27 maçta boy gösteren Boniface, 11 gol aterken 2 de asist yaptı. Nijerya Milli Takımı'nda 13 kez görev alan yıldız oyuncu, 1 kez fileleri havalandırmayı başardı. Boniface, dünyanın en etkili santraforlarından biri olarak gösteriliyor.