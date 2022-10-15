Galatasaray Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmada Kayserispor 22. dakikada Gavranovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Sarı kırmızılı oyuncular gol öncesi Gavranovic'in Sacha Boey'e faul yaptığı itirazında bulundu.
Hakem Arda Kardeşler bir süre VAR'ı dinlese de Gavranovic'in attığı golü geçerli saydı ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Pozisyonda herhangi bir ofsayt kararı da çıkmadı.
İLK DAKİKA İÇİN PENALTI İSYANI
Bu arada Galatasaray, maçın ilk dakikasında Mauro Icardi'nin şutunda, topun Kayserisporlu Hosseini'nin eline geldiğini ve penaltı verilmesi gerektiğini savundu.
İşte 22. dakikada yaşanan pozisyon:
İşte 1. dakikadaki pozisyon
Karşılaşmada Kayserispor 22. dakikada Gavranovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Sarı kırmızılı oyuncular gol öncesi Gavranovic'in Sacha Boey'e faul yaptığı itirazında bulundu.
Hakem Arda Kardeşler bir süre VAR'ı dinlese de Gavranovic'in attığı golü geçerli saydı ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Pozisyonda herhangi bir ofsayt kararı da çıkmadı.
İLK DAKİKA İÇİN PENALTI İSYANI
Bu arada Galatasaray, maçın ilk dakikasında Mauro Icardi'nin şutunda, topun Kayserisporlu Hosseini'nin eline geldiğini ve penaltı verilmesi gerektiğini savundu.
İşte 22. dakikada yaşanan pozisyon:
İşte 1. dakikadaki pozisyon
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