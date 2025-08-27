26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
3-2
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
1-1
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
2-1
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
2-1
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
3-2
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
0-3
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
0-2
26 Ağustos
Burnley-Derby County
2-1
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
6-7
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
4-1
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
11-12
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
4-0

Galatasaray'ın çılgın harcama limiti: 11.17 milyar TL!

Galatasaray, sermaye artırımıyla birlikte harcama limitini 180'den 234 milyon Euro'ya çıkardı.

calendar 27 Ağustos 2025 09:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, bu sezon için takımların harcama limitlerini açıklamıştı.

Galatasaray'ın yüzden 30 sapma payıyla birlikte limiti 180 milyon euro olmuştu. Sarı Kırmızılılar, KAP'a yaptığı bildirimde sermaye artırımından elde edilen gelirin yaklaşık 8.1 milyar TL'lik gelirin nasıl kullanılacağını açıkladı.

Buna göre harcama limitine 54 milyon Euro daha eklendiği öğrenildi.

Galatasaray'ın böylece harcama limiti toplam 234 milyon Euro'ya (11.170 milyar TL) çıktı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
