Galatasaray'ın Atom Karınca'sı: Lucas Torreira

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, kariyerinde ilk kez üç resmi maçta üst üste gol atma başarısı gösterdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın Atom Karınca'sı: Lucas Torreira
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28 Nisan 2025 10:25
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Mario Lemina'nın takıma monte olmasıyla birlikte bambaşka bir kimliğe büründü.

Gabonlu oyuncunun 11'e girmesinin ardından 8 numaraya evrilen Torreira, kariyerinde ilk kez üst üste üç resmi maçta da gol atma başarısı gösterdi.

Geçen hafta oynanan Bodrum FK mücadelesinde Galatasaray'ın gollerinden birini atan Atom Karınca, kupadaki Konyaspor maçında da ağları havalandırmıştı.

Torreira dün de golünü attı ve bu sezon 5'inci kez gol sevinci yaşadı. Torreira'nın 7 de asistini bulunuyor. 

 
 

 

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