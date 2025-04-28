Galatasaray'ın Atom Karınca'sı: Lucas Torreira

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Mario Lemina'nın takıma monte olmasıyla birlikte bambaşka bir kimliğe büründü.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Gabonlu oyuncunun 11'e girmesinin ardından 8 numaraya evrilen Torreira, kariyerinde ilk kez üst üste üç resmi maçta da gol atma başarısı gösterdi.
Geçen hafta oynanan Bodrum FK mücadelesinde Galatasaray'ın gollerinden birini atan Atom Karınca, kupadaki Konyaspor maçında da ağları havalandırmıştı.
Torreira dün de golünü attı ve bu sezon 5'inci kez gol sevinci yaşadı. Torreira'nın 7 de asistini bulunuyor.
Gabonlu oyuncunun 11'e girmesinin ardından 8 numaraya evrilen Torreira, kariyerinde ilk kez üst üste üç resmi maçta da gol atma başarısı gösterdi.
Geçen hafta oynanan Bodrum FK mücadelesinde Galatasaray'ın gollerinden birini atan Atom Karınca, kupadaki Konyaspor maçında da ağları havalandırmıştı.
Torreira dün de golünü attı ve bu sezon 5'inci kez gol sevinci yaşadı. Torreira'nın 7 de asistini bulunuyor.