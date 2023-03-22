Galatasaray'ın alternatif planı: Belotti

Galatasaray'da Mauro Icardi'den sonraki forvet Andrea Belotti olarak belirlendi.



Nicolo Zaniolo'nun Roma'dan arkadaşı olan Belotti'nin, yazın boşa çıkma ihtimali de var...



Mauro Icardi'nin bonservis konusunu çözememe ihtimalini düşünen yönetim, gözünü Romalı yıldıza çevirdi! Yazın sözleşmesi sona erecek olan yetenekli oyuncu ile ilgilenen Galatasaray, Roma'nın sözleşme uzatma opsiyonunu kullanması halinde de makul bir bonservis teklifi yapacak.



ROMA GÖZDEN ÇIKARABİLİR



29 yaşındaki İtalyan forvet, bu sezon çok da verimli değil... Roma forması ile 32 maça çıkan Belotti, sadece 4 gol atabildi! Eskisi gibi formunda olmayan hücum oyuncusu, Jose Mourinho'nun vereceği karara göre direkt serbest de bırakılabilir.



ANDREA BELOTTI KARARSIZ



Futbolcu açısından ise süreç çok karışık durumda. Roma'ya geçen yaz transfer olan ama aradığını bulamayan Belotti, hocasının kendisine ne kadar inandığına göre hareket etmeyi düşünüyor.



Son olarak ise aynı Nicolo Zaniolo'daki gibi olumsuz bir süreç yaşayan İtalyan yıldız, vatandaşı gibi yeni seçenekleri de değerlendirmeye sıcak bakıyor ve Roma dışındaki taliplerinin projelerini inceliyor.





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