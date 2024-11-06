Galatasaray'ın 3 yıldızı, Tottenham maçlarını seviyor

Galatasaray'ın kadrosunda bulunan 3 futbolcu, daha önce Tottenham'a karşı süre aldıkları maçlarda gol sevinci yaşadı.
Premier Lig'de Arsenal forması giyen Lucas Torreira, Kuzey Londra ekibine karşı 3 lig, 1 kupa maçında süre buldu. Uruguaylı orta saha oyuncusu, rakip fileleri 1 kez havalandırdı.
Chelsea ve Ajax'ta top koşturduğu dönemde Tottenham'a karşı 7 kez forma giyen Hakim Ziyech de 2 kez gol sevinci yaşadı.
Mauro Icardi ise Inter'de oynadığı dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham ile 2 kez karşılaştı. Golcü futbolcu, Tottenham ağlarını 1 kez sarstı.
Chelsea'da oynayan Michy Batshuayi ise Tottenham'a karşı 5 maça çıksa da gol sevinci yaşayamadı.
Premier Lig'de Arsenal forması giyen Lucas Torreira, Kuzey Londra ekibine karşı 3 lig, 1 kupa maçında süre buldu. Uruguaylı orta saha oyuncusu, rakip fileleri 1 kez havalandırdı.
Chelsea ve Ajax'ta top koşturduğu dönemde Tottenham'a karşı 7 kez forma giyen Hakim Ziyech de 2 kez gol sevinci yaşadı.
Mauro Icardi ise Inter'de oynadığı dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham ile 2 kez karşılaştı. Golcü futbolcu, Tottenham ağlarını 1 kez sarstı.
Chelsea'da oynayan Michy Batshuayi ise Tottenham'a karşı 5 maça çıksa da gol sevinci yaşayamadı.