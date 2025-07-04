Galatasaray'ın 2025 - 2026 sezonu fikstürü belli oldu!

Fikstür çekimi yapılan Trendyol Süper Lig 2025-26 sezonunda Galatasaray'ın maç takvimi belli oldu.
Ligin ilk haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak olan Galatasaray'ın fikstürü şöyle;
Gaziantep FK (D)
Karagümrük
Kayserispor (D)
Rizespor
Eyüpspor (D)
Konyaspor
Alanyaspor (D)
Beşiktaş
Başakşehir (D)
Göztepe
Trabzonspor
Kocaelispor (D)
Gençlerbirliği
Fenerbahçe (D)
Samsunspor
Antalyaspor (D)
Kasımpaşa
Ligin ilk haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak olan Galatasaray'ın fikstürü şöyle;
Gaziantep FK (D)
Karagümrük
Kayserispor (D)
Rizespor
Eyüpspor (D)
Konyaspor
Alanyaspor (D)
Beşiktaş
Başakşehir (D)
Göztepe
Trabzonspor
Kocaelispor (D)
Gençlerbirliği
Fenerbahçe (D)
Samsunspor
Antalyaspor (D)
Kasımpaşa