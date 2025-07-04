Galatasaray'ın 2025 - 2026 sezonu fikstürü belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonu çekilirken Galatasaray'ın maç takvimi de belli oldu.

calendar 04 Temmuz 2025 16:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın 2025 - 2026 sezonu fikstürü belli oldu!
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Fikstür çekimi yapılan Trendyol Süper Lig 2025-26 sezonunda Galatasaray'ın maç takvimi belli oldu.

Ligin ilk haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak olan Galatasaray'ın fikstürü şöyle;

Gaziantep FK (D)
Karagümrük
Kayserispor (D)
Rizespor
Eyüpspor (D)
Konyaspor
Alanyaspor (D)
Beşiktaş
Başakşehir (D)
Göztepe
Trabzonspor
Kocaelispor (D)
Gençlerbirliği
Fenerbahçe (D)
Samsunspor
Antalyaspor (D)
Kasımpaşa

 

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