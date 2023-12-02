Galatasaray ilk maçı kazandı

Galatasaray, Pendikspor ile çıktığı ilk Süper Lig mücadelesini kazandı.
Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde mücadele eden Pendikspor ile ilk kez karşı karşıya geldi.
Pendik Stadı'nın ev sahipliği yaptığı müsabakada kazanan taraf Galatasaray oldu.
Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde mücadele eden Pendikspor ile ilk kez karşı karşıya geldi.
Pendik Stadı'nın ev sahipliği yaptığı müsabakada kazanan taraf Galatasaray oldu.
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