Galatasaray için flaş iddia: Sergio Ramos

İspanyol basını, Galatasaray'ın serbest oyuncu Sergio Ramos'a teklif yaptığını iddia etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Galatasaray için flaş iddia: Sergio Ramos
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09 Eylül 2024 17:36
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için sürpriz bir transfer iddiası geldi.

İspanyol basını El Nacional'de yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, bonservisi elinde olan Sergio Ramos'a teklif yaptı.

TRANSFER İHTİMALİ YÜKSEK

Haberde son olarak Sevilla forması giyen tecrübeli stoperin yeni durağının Türkiye olma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

JOSE MOURINHO DETAYI

Öte yandan Jose Mourinho'nun Süper Lig'e güvenilirlik ve prestij kazandırdığı bu nedenle Avrupa futbolunda önemli isimler tarafından ligin dikkat çektiği yazıldı.

Sergio Ramos geçen sezon Sevilla formasıyla 37 maça çıktı. 3 bin 301 dakika sahada kalan 38 yaşındaki stoper 7 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi. 

 
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