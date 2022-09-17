Galatasaray 'ın Konyaspor ile oynadığı maçı tribünlerde 46 bin 925 taraftar izledi.
Mücadelenin biletlerini satışa çıktığı gibi tüketen Sarı-Kırmızılılar, tıpkı Giresunspor ve Gaziantep maçlarında olduğu gibi yine stadı doldurmayı başardı.
Takım zorlandığı anlarda da desteğini kesmeyen taraftarların itici gücüyle Galatasaraylı futbolcuların oyuna daha fazla tutunmasını sağladı.
Mücadelenin biletlerini satışa çıktığı gibi tüketen Sarı-Kırmızılılar, tıpkı Giresunspor ve Gaziantep maçlarında olduğu gibi yine stadı doldurmayı başardı.
Takım zorlandığı anlarda da desteğini kesmeyen taraftarların itici gücüyle Galatasaraylı futbolcuların oyuna daha fazla tutunmasını sağladı.