Galatasaray'ı taraftarları yalnız bırakmadı

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçı tribünlerde 46 bin 925 taraftar izledi. Mücadelenin biletlerini satışa çıktığı gibi tüketen Sarı-Kırmızılılar, tıpkı Giresunspor ve Gaziantep maçlarında olduğu gibi yine stadı doldurmayı başardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'ı taraftarları yalnız bırakmadı
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17 Eylül 2022 10:15
Galatasaray 'ın Konyaspor ile oynadığı maçı tribünlerde 46 bin 925 taraftar izledi.

Mücadelenin biletlerini satışa çıktığı gibi tüketen Sarı-Kırmızılılar, tıpkı Giresunspor ve Gaziantep maçlarında olduğu gibi yine stadı doldurmayı başardı.

Takım zorlandığı anlarda da desteğini kesmeyen taraftarların itici gücüyle Galatasaraylı futbolcuların oyuna daha fazla tutunmasını sağladı. 

 

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