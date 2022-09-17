Galatasaray 'ın Konyaspor ile oynadığı maçı tribünlerde 46 bin 925 taraftar izledi.



Mücadelenin biletlerini satışa çıktığı gibi tüketen Sarı-Kırmızılılar, tıpkı Giresunspor ve Gaziantep maçlarında olduğu gibi yine stadı doldurmayı başardı.



Takım zorlandığı anlarda da desteğini kesmeyen taraftarların itici gücüyle Galatasaraylı futbolcuların oyuna daha fazla tutunmasını sağladı.







