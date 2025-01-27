Galatasaray'ı eski imzalar zorluyor!

Galatasaray'ı önceki dönemlerde verdiği maaşlar zorluyor! Sarı-kırmızılılar kimle masaya otursa kapılar yüksek rakamlardan açılıyor.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ı eski imzalar zorluyor!
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27 Ocak 2025 11:03
Devre arası transfer döneminde şimdiye kadar beklediği hamleleri yapamayan Galatasaray'ı önceki dönemlerde verdiği maaşlar zorluyor.

Milan Skriniar ve Georges Mikautadze'nin uzun süredir peşinde olan sarı-kırmızılılar iki transferde de mutlu sona ulaşamamıştı.

Skriniar transferinde hem Slovak futbolcu hem PSG ile müzakereler yürüten sarı-kırmızılılar uzun süre 2,5 milyon Euro'da diretmişti. Galatasaray ekonomik hareket etmeye çalışırken Fenerbahçe devreye girmiş ve Skriniar'ı İstanbul'a getirmişti.

Mikautadze için de Lyon'la masaya oturan Galatasaray hem maaş bordrosunu indirmek hem de gelir yaratmak zorunda olan Fransız kulübünden şok bir yanıt almıştı.

ESKİ MAAŞLAR GÖSTERİLİYOR

Geçen sezon Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete gibi yüksek maaşlı oyuncuları renklerine bağlaması; menajerler ile kulüplerin elini güçlendirdi. Sarı-kırmızılı idareciler transfer görüşmelerinde sık sık eski futbolcularının maaşlarının emsal gösterilmesiyle karşılaşıyor.

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