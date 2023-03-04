Galatasaray HDI Sigorta, sahasında İlbank ile karşılaşacak!

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi 18. haftasında İlbank ekibini konuk edecek.



4 Mart 2023 Cumartesi günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak olan mücadele saat 14.00'te başlayacak.



İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan mücadeleden sarı kırmızılı takım 3-0 galip ayrılmıştı.



Ligde üst üste beşinci galibiyetini elde eden Galatasaray, ligin 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sigorta Shop ekibini 3-2 mağlup ederken, İlbank ise evinde konuk ettiği PTT ekibine 3-0 yenildi.



Sarı kırmızılılar, 36 puanla ligde beşinci sırada yer alırken, İlbank ise ligde puanı bulunmuyor.



Galatasaray HDI Sigorta - İlbank mücadelesi, Galatasaray Televizyonu'ndan canlı olarak yayınlanacak.





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