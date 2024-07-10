Galatasaray HDI Sigorta, Caner Ergül'ü transfer etti

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 29 yaşındaki libero Caner Ergül ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz 2 sezon Bursa Büyükşehir Belediyespor forması giyen Caner Ergül ile kadrosunu güçlendirdi." denildi.
Açıklamada, "Caner Ergül'e Galatasaray HDI Sigorta'ya 'hoş geldin' der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz 2 sezon Bursa Büyükşehir Belediyespor forması giyen Caner Ergül ile kadrosunu güçlendirdi." denildi.
Açıklamada, "Caner Ergül'e Galatasaray HDI Sigorta'ya 'hoş geldin' der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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