Galatasaray harekete geçti: Jackson Tchatchoua

Galatasaray, menajer önerisiyle gelen Jackson Tchatchoua için harekete geçti.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Nicolo Schira'nın haberine göre, sarı-kırmızılılar, Verona forması giyen 23 yaşındaki futbolcunun transferi için İtalyan ekibiyle temaslara başladı.
Verona, Tchatchoua için 8 milyon euro bonservis talep ediyor.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
Hellas Verona'da bu sezon 22 maçta süre bulan Tchatchoua, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki futbolcunun kulübü Hellas Verona ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Nicolo Schira'nın haberine göre, sarı-kırmızılılar, Verona forması giyen 23 yaşındaki futbolcunun transferi için İtalyan ekibiyle temaslara başladı.
Verona, Tchatchoua için 8 milyon euro bonservis talep ediyor.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
Hellas Verona'da bu sezon 22 maçta süre bulan Tchatchoua, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki futbolcunun kulübü Hellas Verona ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.