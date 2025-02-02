Galatasaray harekete geçti: Jackson Tchatchoua

Galatasaray, Hellas Verona forması giyen Jackson Tchatchoua'nın transferi için İtalyan ekibiyle görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray harekete geçti: Jackson Tchatchoua
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2025 01:27
Galatasaray, menajer önerisiyle gelen Jackson Tchatchoua için harekete geçti.

Nicolo Schira'nın haberine göre, sarı-kırmızılılar, Verona forması giyen 23 yaşındaki futbolcunun transferi için İtalyan ekibiyle temaslara başladı.

Verona, Tchatchoua için 8 milyon euro bonservis talep ediyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Hellas Verona'da bu sezon 22 maçta süre bulan Tchatchoua, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki futbolcunun kulübü Hellas Verona ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery