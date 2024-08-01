Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da büyük bir bütçe ayrıldı.
Michy Batshuayi'yi bonservissiz kadrosuna katan Galatasaray'ın Jelert için kasasından 9 milyon euro bonservis ücreti çıktı.
20 MİLYON EURO AYRILDI
Zaniolo'yu 6.4 milyon euro'ya Atalanta'ya kiralayan sarı-kırmızılı kulüp, Tete'yi 4.75 milyon euro'ya Panathinaikos'a gönderdikten sonra Emin Bayram'ı 4 milyon euro'ya Westerlo'ya sattı. Transfer operasyonunda şu an 6 milyon euro karda olan Galatasaray cephesi, 8 numara takviyesine 20 milyon euro bütçe ayırdı.
DUBOIS VE YUSUF'A DA YOL GÖRÜNEBİLİR
Manchester United'dan Scott McTominay başta olmak üzere birçok yıldız oyuncuyla temas kuruldu ve görüşmeler devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüpte dolu olan yabancı kontenjanı ise Cicaldau ve Oliveira ile yollar ayrılarak boşalacak. Dubois ve Yusuf Demir'in durumu da transferlere göre şekillenecek.
Michy Batshuayi'yi bonservissiz kadrosuna katan Galatasaray'ın Jelert için kasasından 9 milyon euro bonservis ücreti çıktı.
20 MİLYON EURO AYRILDI
Zaniolo'yu 6.4 milyon euro'ya Atalanta'ya kiralayan sarı-kırmızılı kulüp, Tete'yi 4.75 milyon euro'ya Panathinaikos'a gönderdikten sonra Emin Bayram'ı 4 milyon euro'ya Westerlo'ya sattı. Transfer operasyonunda şu an 6 milyon euro karda olan Galatasaray cephesi, 8 numara takviyesine 20 milyon euro bütçe ayırdı.
DUBOIS VE YUSUF'A DA YOL GÖRÜNEBİLİR
Manchester United'dan Scott McTominay başta olmak üzere birçok yıldız oyuncuyla temas kuruldu ve görüşmeler devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüpte dolu olan yabancı kontenjanı ise Cicaldau ve Oliveira ile yollar ayrılarak boşalacak. Dubois ve Yusuf Demir'in durumu da transferlere göre şekillenecek.