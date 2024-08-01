Galatasaray gözünü kararttı: 20 milyon euro

Galatasaray'da yönetim, orta sahaya yapılacak takviye için hatırı sayılır bir bütçe oluşturdu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray gözünü kararttı: 20 milyon euro
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01 Ağustos 2024 08:33
Son güncelleme 01 Ağustos 2024 08:36
Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da büyük bir bütçe ayrıldı.

Michy Batshuayi'yi bonservissiz kadrosuna katan Galatasaray'ın Jelert için kasasından 9 milyon euro bonservis ücreti çıktı.

20 MİLYON EURO AYRILDI

Zaniolo'yu 6.4 milyon euro'ya Atalanta'ya kiralayan sarı-kırmızılı kulüp, Tete'yi 4.75 milyon euro'ya Panathinaikos'a gönderdikten sonra Emin Bayram'ı 4 milyon euro'ya Westerlo'ya sattı. Transfer operasyonunda şu an 6 milyon euro karda olan Galatasaray cephesi, 8 numara takviyesine 20 milyon euro bütçe ayırdı.



DUBOIS VE YUSUF'A DA YOL GÖRÜNEBİLİR

Manchester United'dan Scott McTominay başta olmak üzere birçok yıldız oyuncuyla temas kuruldu ve görüşmeler devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüpte dolu olan yabancı kontenjanı ise Cicaldau ve Oliveira ile yollar ayrılarak boşalacak. Dubois ve Yusuf Demir'in durumu da transferlere göre şekillenecek.



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