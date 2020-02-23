Süper Lig'de 23. haftada oynanan derbi karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde mücadelede kazanan 3-1'lik skorla Galatasaray oldu.Kadıköy'de son galibiyetini 1999 yılında Fatih Terim yönetiminde alan Galatasaray, 20 yıl sonra yine Fatih Terim ile Kadıköy'de galibiyete ulaştı. Sarı-kırmızılılar tarihi seriye böylece son verdi.Fenerbahçe'nin tek golünü 21. dakikada penaltıdan Max Kruse kaydetti. Galatasaray'ın golleri 40. dakikada Ryan Donk, 80. dakikada penaltıdan Radamel Falcao ve 90+7. dakikada Henry Onyekuru'dan ile geldi.Karşılaşmada Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın yanı sıra sarı-lacivertli futbolcu Deniz Türüç ve Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda kırmızı kart gördü. Toplamda ise 11 sarı kart, 3 kırmızı çıktı.Bu galibiyetin ardından Galatasaray puanını 45'e yükseltti. Fenerbahçe 38 puanda kaldı.Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Sarı-lacivertlilerde gördüğü sarı-kartla cezalı duruma düşen Mauricio Isla forma giyemeyecek. Galatasaray, Gençlerbirliği'ini ağırlayacak.1- Trabzonspor (45)2- Galatasaray (45)3- Sivasspor (45)4- Başakşehir (43) -1 Maç5- Alanyaspor (39)6- Fenerbahçe (38)7- Beşiktaş (37)Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmaya Galatasaray oldukça etkili başladı ve sarı-kırmızılılar, ilk 7 dakikada 3 kez Fenerbahçe kalesinde tehlikeli pozisyonlar ürettiler. Maçın ilk dakikasında savunma arkasına sızan Henry Onyekuru'nun sağ çaprazdan vuruşu kaleci Altay Bayındır'ın kucağında kaldı. Karşılaşmanın 4. dakikasında yine Henry Onyekuru, inanılmaz bir pozisyondan yararlanamadı. Hızlı gelişen Galatasaray atağında bir anda Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır ile karşı karşıya kalan Henry Onyekuru, meşin yuvarlağı direğin dibinden auta gönderdi. Onyekuru'nun kaça pozisyonu sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar adeta saç baş yolarken; Fatih Terim de pozisyonu tebessüm ile karşıladı.Henry Onyekur'unun ikinci pozisyonundan yaklaşık 3 dakika sonra Galatasaray bu kez de Radamel Falcao ile %100 bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Mariano'nun sağ çaprazdan ortasına arka direkte müsait durumda olan Falcao kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak kaleye isabet etmeden auta gitti.Galatasaray'ın arka arkaya geliştirdiği tehlikeli atakların ardından Fenerbahçe savunması, daha dikkatli olmaya çalıştı. İlk 15 dakikalık bölümde rakip kaleye gidemeyen Fenerbahçe, sarı-kırmızılı rakibinin ceza sahasına girdiği ilk anda penaltı kazandı. Karşılaşmanın 18. dakikasında Vedat Muriqi yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.Vedat Muriqi, ceza sahası içinde topa vurmak isterken, Marcao rakibine müdahalede bulundu. Bu müdahalenin ardından Vedat Muriqi yerde kalırken, hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. VAR Hakemi Abdulkadir Bitigen pozisyonu inceledikten sonra orta hakem Halil Umut Meler penaltının kullanılması istedi. Fenerbahçe'de topun başına geçen Max Kruse, meşin yuvarlağı ağlara göndererek sarı-lacivertli takımı 1-0 öne geçirdi. Max Kruse, sezonun ikinci yarısında 6. maçında 5. golünü attı.Kadıköy deplasmanında şok bir golle geriye düşen Galatasaray, santrayla birlikte Fenerbahçe kalesinde pozisyon üretmeye çalıştı. Özellikle kanatları da etkili kullanmaya çalışan Galatasaray, zaman zaman da duran toplarla Fenerbahçe kalesine yüklenmeye çalıştı. İlk yarının sonlarına doğru tüm hatlarıyla Fenerbahçe kalesien yüklenmeye çalışan Galatsaray, aradığı beraberlik golünü buldu. Ömer Bayram'ın 40. dakikada kullandığı korner sonrası ceza sahası içerisinde bomboş durumda olan Ryan Donk, kafayla köşeye bir vuruş yaparak skoru 1-1 yaptı. Ryan Donk, kariyerinde en çok gol attığı rakibi olan Fenerbahçe'ye 3. golünü attı. Galatasaray'da Ömer Bayram ise bu sezon asist sayısını 12'ye yükseltti ve kariyer rekorunu geliştirdi.Karşılaşmanın ikinci yarısı tam anlamıyla faul yarışına döndü. Hem Fenerbahçeli futbolcular, hem de Galatasaraylı futbolcuları ikinci yarıda yaptıkları faullerle birbirlerinin atak geliştirmesine izin vermedi. Bu sırada hakem Halil Umut Meler, sıka sarı kartlarını başvurdu. Futbolcular, çoğu zaman çıkan kartların ardından da hakem Halil Umut Meler'e itirazlarda bulundular.İkinci yarıda tempo dibe vururken, iki takım da birbirinin hatasını kollamaya başladı. Bu dakikalardan birinde ise Galatasaray gole çok yaklaştı. Karşılaşmanın 65. dakikasında Younes Belhanda, Altay Bayındır'ın hatalı pasıyla bir anda ceza yayı üzerinde topla buluştu. Belhanda'nın vuruşunu kalesine dönen Altay son anda kontrol edebildi ve sarı-lacivertliler kalesinde büyük bir tehlike atlattı. Galatasaray cephesi ise kaçan bu golün ardından büyük bir üzüntü yaşadı.Fenerbahçe ile Galatasaray sahada kıran kırana mücadele ederken, teknik direktör Ersun Yanal kırmızı kart gördü. Hakem Halil Umut Meler çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle yoğun itirazlarda bulunan Yanal'ı kırmızı kartla tribüne gönderdi. Ersun Yanal maçın devamını tribünden takip etti.Galatasaray, arka arkaya Henry Onyekuru ile sol kanattan Fenerbahçe ceza sahasına yüklenmeye çalıştı. Penaltı noktası civarında müsait durumda bir net fırsatı kaçıran Henry Onyekuru, 76. dakikada takımına penaltı kazandırdı. Galatasaray'da Onyekuru, ceza sahasının sol çaprazında Jailson tarafından yere düşürüldü. Maçın hakemi bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Radamel Falcao, Altay Bayındır'ı mağlup etti ve Galatasaray 2-1 öne geçti.Karşılaşmaya +10 dakika uzatma eklenirken, Fenerbahçe bu bölümde tüm hatlarıyla rakip kalede gol aradı. Galatasaray ise kontrataklarla skoru arttırmaya çalıştı. Maçın 90+7. dakikasında aldığı topla birlikte kaleye doğru süratli bir koşu yapan Henry Onyekuru, önce Jailson'dan sıyrıldı ve sonrasında Altay Bayındır'ı da geçerek topu ağlara gönderdi. Bu gol maçın skorunu belirledi ve sarı-kırmızılılar, 3-1'lik skorla Kadıköy'deki 20 yıllık kazanama serisine son verdi.1. dakikada savunmanın arkasına atılan topa koşan Onyekuru'nun ceza sahası sağ çaprazından zayıf vuruşunda, top kaleci Altay'da kaldı.4. dakikada Belhanda'nın ara pasına hareketlenen Onyekuru'nun kaleciyle karşı karşıya müsait durumda plasesinde, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.7. dakikada sağdan Mariano'nun arka direğe ortasına yükselen Falcao'nun kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.18. dakikada Kruse ile yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Muric'e yapılan müdahalede hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.21. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kruse tarafından kullanılan penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.34. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahası solundan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top arka direkte Onyekuru'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden sert vuruşunda Ozan Tufan meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.40. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ömer Bayram'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-1.52. dakikada Tolgay Arslan'ın etkili ortasına altıpasın sağında yükselen Isla'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.65. dakikada kaleci Altay'ın hatalı pasında topu önünde bulan Belhanda'nın yerden vuruşunda, kaleci Altay meşin yuvarlağa son anda yetişti.66. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyun alanına girmesi sebebiyle hakem tarafından kırmızı kartla ihraç edildi.76. dakikada Ömer Bayram'ın soldan ortasında savunmada Jailson'un uzaklaştıramadığı top penaltı noktası civarında Onyekuru'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla gelişine volesinde top üstten auta gitti.77. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Soldan savunmanın arkasına sarkan Onyekuru'ya Jailson'un yatarak müdahalesine hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.80. dakikada Galatasaray öne geçti. Falcao'nun kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.89. dakikada Mehmet Ekici'nin uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera topu son anda kornere çeldi.90+5. dakikada sağdan Dirar'ın ortasında arka direkte Kruse'nin kafayla indirdiği top, ceza sahası içinde Mehmet Ekici'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda kaleci Muslera topu kontrol etti.90+7. dakikada Galatasaray farkı 2'ye yükseltti. Kontratakta Jailson ile birebir kalan Onyekuru, önce rakibinden daha sonra kaleci Altay'dan sıyrıldı ve topu boş kaleye ağlara gönderdi: 1-3.ÜlkerHalil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem ErsoyAltay Bayındır, Isla (Dk. 81 Mevlüt Erdinç), Serdar Aziz, Jailson, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan (Dk. 60 Deniz Türüç), Ozan Tufan, Dirar, Tolga Ciğerci (Dk. 88 Mehmet Ekici), Kruse, MuricMuslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Feghouli (90+7 Emre Akbaba), Ömer Bayram, Onyekuru (Dk. 90+9 Adem Büyük), Falcao (Dk. 86 Ahmet Çalık)Dk. 21 Kruse (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 40 Donk, Dk. 80 Falcao (Penaltıdan), Dk. 90+7 Onyekuru (Galatasaray)Dk. 66 Ersun Yanal (Teknik direktör), Dk. 84 Deniz Türüç (Fenerbahçe), Dk. 84 Belhanda (Galatasaray)Dk. 16 Serdar Aziz, Dk. 36 Ozan Tufan, Dk. 50 Tolgay Arslan, Dk. 54 Dirar, Dk. 57 Isla (Fenerbahçe), Dk. 20 Belhanda, Dk. 36 Falcao, Dk. 58 Seri, Dk. 68 Donk, Dk. 74 Mariano, Dk. 90 Fatih Terim, Dk. 90+8 Onyekuru (Teknik direktör) (Galatasaray)