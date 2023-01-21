GALATASARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK!

EMRE TAŞDEMİR İLK 11'E GERİ DÖNDÜ

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ!

ANTALYASPOR, DİREĞE TAKILDI

GALATASARAY TEHLİKESİ

HELTON GOLE İZİN VERMEDİ

GALATASARAY YİNE TEHLİKELİ OLDU

MAURO ICARDI SAHNEDE!

ANTALYA HEMEN CEVAP VERDİ

FLORANUS KENDİ AĞLARINI SARSTI!

PENALTI VE İPTAL KARARI!

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan ve ilk yarısı 0-0 sona eren maçı Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 49. dakikada Mauro Icardi ve 59. dakikada Sherel Floranus (kendi kalesine) attı. Antalyaspor'un tek golü 55. dakikada Luiz Adriano'dan geldi.Galatasaray, karşılaşmanın 71. dakikasında penaltı kazandı. Ancak hakem Ali Şansalan VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izledi ve pozisyon başlangıcında Icardi'nin faul yaptığını işaret ederek, penaltı kararını iptal etti.Antalyaspor'da Luiz Adriano, 90+10'da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Aynı pozisyonda sarı kart gören Galatasaraylı Abdülkerim de sarı kart gördü. Abdülkerim, gelecek hafta cezalı duruma düştü.Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde arkaya arkaya 9. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası ile birlikte galibiyet serisini 12 maça çıkardı.Bu sonucun Galatasaray, ligdeki puanını 45'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Antalyaspor ise 18 puanda kaldı.Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Giresunspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor, sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak.Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray, bu kulvardaki son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de geçen hafta Atakaş Hatayspor'u mağlup ettikleri maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Leo Dubois, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata'yı yedeğe çekti.Okan Buruk, Fraport TAV Antalyaspor karşısında bu futbolcuların yerine Emre Taşdemir, Milot Rashica ve Dries Mertens'e görev verdi.Galatasaray, maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Leo Dubois, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata'nın yanı sıra Okan Kocuk, Patrick van Aanholt, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu ve Emin Bayram yer aldı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fraport TAV Antalyaspor maçında savunmanın solunda Emre Taşdemir'e formayı verdi.Ligde son olarak 13. haftadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, 5 maç aradan sonra formasına kavuştu.Galatasaray'da Haris Seferovic, Yusuf Demir, Kazımcan Karataş ve Mathias Ross ise maçın kadrosuna alınmadı.Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı maça yoğun ilgi gösterdi.Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun, Atakaş Hatayspor maçında çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle elektronik biletlerini iptal ettiği taraftarlar biletlerini devrederken, tribünler çok büyük oranda doldu.18. dakikada Antalyaspor'da Sam Larsson'un kale önünde yaptığı vuruş üst direkten oyun alanına döndü.23. dakikada Galatasaray tehlikeli oldu. Torreira'nın kazandığı top bir anda Kerem'in önüne geldi. Kerem'in şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.35. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sacha Boey, arka direğe açılan topa harika vurdu. kaleci Helton Leite gole izin vermedi.42. dakikada Dries Mertens'in ön direğe gönderdiği topa Abdülkerim kafayı vurdu. Kaleci Helton Leite gole izin vermedi. Dönen topa Kerem vurdu top üstten dışarı gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.Galatasaray, 49. dakikada golcüsü Mauro Icardi ile öne geçti. Kerem'in ceza sahasına gönderdiği iyi topta Icardi harika yükseldi ve düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.Antalyaspor, Galatasaray'ın golüne 55. dakikada Luiz Adriano ile karşılık verdi. Orta alanda kazanılan serbest vuruşta ceza sahasına gönderilen topa Luiz Adriano iyi yükseldi. Düzgün bit kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.Galatasaray, 59. dakikada bir kez daha öne geçti. Sacha Boey'in ortasında Sergio Oliveira kafayı vurdu. Sherel Floranus'a çarpan top ağlarla buluştu.71. dakikada Icardi'nin vuruşunda Ömer Toprak, topa eliyle müdahale etti. Ali Şansalan tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. Ancak hakem Ali Şansalan VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu monitörde izledi. Pozisyon başlangıcında faul olduğunu tespit eden Şansalan, penaltı kararını iptal etti. Galatasaraylı futbolcular ve tribünler bu karara itiraz etti.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.4. dakikada ceza yayının sağında topla buluşan Boey'un sol ayağıyla plase vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden az farkla auta çıktı.17. dakikada Rashica'nın sağdan ortasında konuk takım savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Mertens'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.18. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Savunma arkasına atılan topu ceza sahası sağ çaprazında kontrol eden Nakajima, pasını altıpas gerisindeki Larsson'a çıkardı. Bu oyuncunun gelişine sert vurduğu meşin yuvarlak üst direkten döndü.34. dakikada Emre Taşdemir'in soldan ortasında ceza sahasındaki Oliveira'dan seken top, arkasındaki Boey'da kaldı. Bu oyuncunun çaprazdan çok sert şutunda, kaleci Leite sağına gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.43. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Abdülkerim'in kafayla vurduğu topu kaleci Leite kurtardı.Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.49. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan ortasında altıpas gerisinde uygun durumda kafa vuruşunu yapan Icardi, kaleci Leite'nin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.55. dakikada Antalya temsilcisi beraberliği sağladı. Soner Aydoğdu, Galatasaray yarı alanının ortalarından hafif sol kanada yakın bölgeden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ceza sahasına uzun oynadı. Penaltı noktası üzerinde uygun durumda yükselen Luiz Adriano'nun kafayla vurduğu top, kaleci Muslera'nın sağından ağlara gitti: 1-1.59. dakikada Galatasaray bir kez daha öne geçti. Sarı-kırmızılı ekipte Boey'un sağdan ortaladığı topa penaltı noktası civarında Oliveira kafayla vurdu. Savunmadaki Floranus'un diğer kanada doğru açılan meşin yuvarlağa ters vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.71. dakikada ev sahibi ekibin kazandığı penaltı, Video Yardımcı Hakem (VAR) ile iptal edildi. Ceza sahası içinde Icardi'nin vurduğu top, savunmadaki Ömer Toprak'tan döndü. Pozisyonun devamında Rashica'nın vurduğu top, auta çıktı. Pozisyonda Ömer'in topa eliyle müdahale ettiğini belirten hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'daki Koray Gençerler'in uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Şansalan, Icardi'nin rakibine faul yaptığı gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.84. dakikada seri ve kısa paslaşmalarla gelen Galatasaray'da Oliveira'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Leite sağına yatarak topu kornere çeldi.90+4. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında, soldan ceza sahasına giren Sinan Gümüş, dar açıdan orta şut karşımı sert bir vuruş yaptı. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda kaleci Muslera tek eliyle çelebildi.Müsabaka Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.NefAli Şansalan, Serkan Olguncan, Mehmet Emin TuğralMuslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir (Dk. 79 Yunus Akgün), Torreira (Dk. 88 Berkan Kutlu), Oliveira, Rashica (Dk. 79 Dubois), Mertens (Dk. 90 Mata), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 88 Barış Alper Yılmaz), IcardiLeite, Floranus (Dk. 76 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Soner Aydoğdu (Dk. 64 Erdal Rakip), Ufuk Akyol (Dk. 76 Mustafa Erdilman), Larsson (Dk. 64 Ndao), Mehmedi (Dk. 58 Sinan Gümüş), Nakajima, Luiz AdrianoDk. 49 Icardi, Dk. 59 Floranus (Kendi kalesine) (Galatasaray), Dk. 55 Luiz Adriano (Fraport TAV Antalyaspor)Dk. 90+10 Luiz Adriano (Fraport TAV Antalyaspor)Dk. 16 Güray Vural, Dk. 60 Larsson, Dk. 90+2 Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 90+3 Oliveira, Dk. 90+10 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)