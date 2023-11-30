Galatasaray evinde geri dönüyor!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında oynadığı Kopenhag ve Manchester United maçlarında 2 farklı geriye düşmesine rağmen sahadan birer puanla ayrılmayı başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray evinde geri dönüyor!
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30 Kasım 2023 08:06
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Manchester United ile sahasında 3-3 berabere kalan Galatasaray, grupta iç sahada oynayacağı maçları tamamladı.

Bayern Münih'e sahasında 3-1 kaybeden Galatasaray, Kopenhag ve Manchester United maçlarında ise 2 farklı geriye düşmesine rağmen sahadan puanla ayrılmayı başardı.

Galatasaray, grubun ilk haftasında sahasında ağırladığı Kopenhag maçında 2-0 geriye düştü. Sarı-kırmızılılar 86. dakikada Sacha Boey ve 88. dakikada Tete ile sahadan 2-2 ile ayrıldı.

Okan Buruk'un ekibi grubun beşinci haftasında ise bu kez sahasında Manchester United'ı ağırladı. Galatasaray, 2-0 ve 3-1 olmak üzere iki kez iki farklı geriye düştü ama sahadan 3-3'lük beraberlikle ve bir puanla ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini 29 ve 62'de Hakim Ziyech ile 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı.

FİNAL PARKEN'DE

Galatasaray, 5. maçlarının ardından grupta 5 puanla 3. sırada yer alıyor. Galatasaray'la aynı puana sahip Kopenhag ise 2. sırada. Sarı-kırmızılılara, 12 Aralık'ta Kopenhag ile deplasmanda oynayacağı maçta Şampiyonlar Ligi son 16 bileti için mutlak galibiyet gerekiyor.

A GRUBU'NDA PUAN DURUMU

Bayern Münih: 13 puan
Kopenhag: 5 puan
Galatasaray: 5 puan
Manchester United: 4 puan

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