Galatasaray, evinde bir başka!

Okan Buruk liderliğindeki Galatasaray, son iki sezonda evinde geriye düştüğü 12 maçın 9'unda (6 galibiyet - 3 beraberlik) yenilmedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, evinde bir başka!
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01 Aralık 2023 09:42
Manchester karşısında geriye düşse de 3-3'lük beraberlikle sahadan ayrılmayı bilen Galatasaray, Okan Buruk döneminde dezavantajlı olduğu maçların yüzde 75'inde puan almayı başardı.

Okan Buruk ile son iki sezonda Aslantepe'de oynadığı 34 müsabakanın 12'sinde skorda geriye düşen Cimbom, bu maçlarda 6 galibiyet-3 beraberlik buldu.

Sadece Giresunspor, Başakşehir ve Bayern Münih'e kaybederek 3 mağlubiyet gördü. 9 sınavdan alnının akıyla çıkıp Aslan gibi mücadele eden Buruk'un talebeleri, RAMS Park'ta oynadığı ve skor üstünlüğünü yitirdiği maçların yüzde 75'inden puan ve puanlar çıkarmayı başardı.

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