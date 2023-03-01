Galatasaray, EuroCup Women'da yarı finalde!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Women Çeyrek Final rövanş maçında Cadi La Seu takımı ile karşı karşıya geldi. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan maçı 75-65 kazanan sarı kırmızılı takım turnuvada yarı finale adını yazdırdı.



Işıl Alben, Epiphanny Prince, Kamile Nacickaite, Azure Stevens ve Teaira McCowan beşiyle başlayan Galatasaray'da bu üç basketbolcu çift haneli sayı üretti. McCowan 20 sayı ve 16 ribauntluk performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Aija Jurjane 13 sayı, 4 ribaunt; Azura Stevens 12 sayı 11 ribaunt ile maçı tamamladı.



İlk maçın avantajına bakmadan dinamik bir başlangıç yapan Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk çeyreği 21-12, ikinci periyodu ise 19-15 önde kapatarak soyunma odasına 40-27 önde gitti. Teaira McCowan 16 sayı ve 13 ribauntluk performansıyla ilk yarıda maçı domine etti. Azura Stevens ise 8 sayı ve 5 ribauntla onu takip etti.



Üçüncü çeyrekte İspanyollar 15-20'lik periyot skoruyla farkı tek hanelere indirirken final çeyreğindeki oyunla farkı dengede tutan sarı kırmızılılar mücadeleyi 75-65 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.



1.P: 21-12

2.P: 19-15

3.P: 15-20

4.P: 20-18





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