Galatasaray Ekmas, Almanya'da farklı mağlup oldu

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu üçüncü haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda Almanya'nın MHP Riesen ekibine 100-80 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Ekmas, Almanya'da farklı mağlup oldu
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06 Şubat 2024 23:59
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu üçüncü haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda Almanya'nın MHP Riesen ekibine 100-80 yenildi.

Ludwigsburg kentindeki MHP Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 30-17 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına da 52-42 üstün girdi.

Galatasaray Ekmas, üç sayılık atışlarda yüksek yüzdeyle oynayan rakibi karşısında ikinci devrede de farkı kapatmayı başaramadı. Üçüncü periyodu 80-67 önde geçen MHP Riesen, karşılaşmayı 100-80 kazandı.

Bu sonuçla MHP Riesen, ikinci galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı takım ise üçüncü yenilgisini yaşadı.

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