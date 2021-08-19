Galatasaray, Diagne için Norwich'i reddetti!

Galatasaray'ın satış listesine koyduğu ancak gösterdiği sürpriz performansla tüm transfer stratejilerinin değişmesini sağlayan Mbaye Diagne bu sezona sarı-kırmızılı forma altına devam edecek.Ağustos'un ilk haftasında İtalya Serie A takımlarından Cagliari'den 2 milyon euroluk teklif alan ve bu teklifi reddeden Galatasaray Yönetimi, bu kez de Premier Lig takımlarından Norwich City'nin teklifini reddetti.Galatasaray'a yazılı olarak resmi teklifini ileten Norwich City, Mbaye Diagne için 3 milyon euroluk resmi teklif sundu ancak bu teklif sarı-kırmızılı yönetim tarafından reddedildi.Mbaye Diagne'nin olası satışı için kapıyı 5 milyon eurodan açan Galatasaray Yönetimi, Fatih Terim'in da raporu doğrultusunda Senegalli futbolcuyu bu bedelin altında gelen teklifleri satmama kararı aldı.