Galatasaray'dan Zeki Çelik için teklif!

Galatasaray, Zeki Çelik için Roma'ya satın olma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan Zeki Çelik için teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2024 22:56
Sağ bek transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray'dan sıcak bir hamle daha geldi.

Milliyet'te yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, Zeki Çelik için Roma ile temas kurdu.

G.SARAY'IN ROMA'YA TEKLİFİ!

Galatasaray'ın milli oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtildi.

ROMA TEKLİFLERE AÇIK

Roma, kısa süre önce Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Angelino'yu Leipzig'ten transfer etti. İtalyan ekibi, Zeki Çelik için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Bu sezon Roma'da 15 resmi maça çıkan Zeki Çelik, 2 asistlik performans sergiledi. A Milli oyuncunun kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery