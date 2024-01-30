Galatasaray'dan Zeki Çelik için teklif!

Sağ bek transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray'dan sıcak bir hamle daha geldi.
Milliyet'te yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, Zeki Çelik için Roma ile temas kurdu.
G.SARAY'IN ROMA'YA TEKLİFİ!
Galatasaray'ın milli oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtildi.
ROMA TEKLİFLERE AÇIK
Roma, kısa süre önce Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Angelino'yu Leipzig'ten transfer etti. İtalyan ekibi, Zeki Çelik için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.
Bu sezon Roma'da 15 resmi maça çıkan Zeki Çelik, 2 asistlik performans sergiledi. A Milli oyuncunun kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Milliyet'te yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, Zeki Çelik için Roma ile temas kurdu.
G.SARAY'IN ROMA'YA TEKLİFİ!
Galatasaray'ın milli oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtildi.
ROMA TEKLİFLERE AÇIK
Roma, kısa süre önce Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Angelino'yu Leipzig'ten transfer etti. İtalyan ekibi, Zeki Çelik için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.
Bu sezon Roma'da 15 resmi maça çıkan Zeki Çelik, 2 asistlik performans sergiledi. A Milli oyuncunun kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.