25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Galatasaray'dan yeni teklif: Senne Lammens

Galatasaray, Senne Lammens için pazar günü Royal Antwerp'e yeni bir teklif sundu.

calendar 25 Ağustos 2025 14:44 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2025 14:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan yeni teklif: Senne Lammens
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'da kaleci transferinde önemli bir gelişme yaşandı.

BELÇİKA'YA GİTTİER

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Galatasaraylı yetkililer pazar günü Belçika'ya gitti.

GALATASARAY'DAN TEKLİF

Belçika'ya giden Galatasaraylı yetkililer, transfer listesinde yer alan Senne Lammens için Royal Antwerp ile masaya oturdu. Sarı-kırmızılılar, Lammens için Belçika temsilcisine yeni bir teklifte bulundu.


23 yaşındaki kaleci, Manchester United ve Manchester City'nin de radarında yer alıyor. Lammens, Yann Sommer'in ayrılması durumunda Inter'in transfer hedeflerinden biri olarak gösteriliyor.

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Belçikalı futbolcunun Royal Antwerp ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.