Galatasaray'dan stat zemini için açıklama!

Galatasaray, İstanbul için yapılan yoğun kar yağışı uyarısı sebebiyle Trabzonspor maçı öncesi stat zeminini koruma altına aldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'dan stat zemini için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ocak 2022 19:22
Spor Toto Süper Lig 23. haftada sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle stat zeminini koruma altına aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbul için yapılan yoğun kar yağışı uyarısı üzerine, pazar günü oynayacağımız Trabzonspor maçı öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu'nun zemini koruma altına alınmış olup gerekli tüm tedbirler sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.