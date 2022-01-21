Galatasaray'dan stat zemini için açıklama!

Spor Toto Süper Lig 23. haftada sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle stat zeminini koruma altına aldı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbul için yapılan yoğun kar yağışı uyarısı üzerine, pazar günü oynayacağımız Trabzonspor maçı öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu'nun zemini koruma altına alınmış olup gerekli tüm tedbirler sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.





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