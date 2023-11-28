Galatasaray'dan sol beke yeni aday: Jesus Angulo

Galatasaray'da transferde kritik gelişmeler yaşanıyor. Özellikle sol bek pozisyonu için yeni isimler ortaya çıkmaya başladı.
JESUS ANGELO İDDİASI
Bir süredir araştırma içinde olan Galatasaray scout ekibi de teknik ekibe Meksikalı sol bek Jesus Angulo'yu önerdi. Yönetim ve teknik heyetin Meksika Ligi'nde Tigres'de oynayan 25 yaşındaki Angulo için 1-2 hafta içinde karar vermesi bekleniyor.
ANGELINO KARARI VERİLMEDİ
Leipzig'den kiralanan İspanyol sol bek Angelino'nun satın alma opsiyonunun devreye girmesi için 3 maç daha oynaması gerekiyor. Bu yüzden yönetim ocak ayındaki ara transfer öncesinde 26 yaşındaki Angelino için henüz kesin kararlarını vermiş değil. Eğer Angelino 3 maç daha oynayıp 20 maçı tamamlarsa Leipzig'e 6 milyon Euro ödenerek bonservisi alınmak zorunda kalacak.
JESUS ANGULO KİMDİR?
25 yaşındaki Meksikalı sol bek Jesus Angulo, Meksika'nın Tigres ekibinde forma giyiyor. Kariyeri boyunca Santos Laguna, Atlas ve Tigres kulüplerinde forma giyen Angulo, çıktığı 247 maçta 5 gol 10 asist kaydetti.
JESUS ANGELO İDDİASI
Bir süredir araştırma içinde olan Galatasaray scout ekibi de teknik ekibe Meksikalı sol bek Jesus Angulo'yu önerdi. Yönetim ve teknik heyetin Meksika Ligi'nde Tigres'de oynayan 25 yaşındaki Angulo için 1-2 hafta içinde karar vermesi bekleniyor.
ANGELINO KARARI VERİLMEDİ
Leipzig'den kiralanan İspanyol sol bek Angelino'nun satın alma opsiyonunun devreye girmesi için 3 maç daha oynaması gerekiyor. Bu yüzden yönetim ocak ayındaki ara transfer öncesinde 26 yaşındaki Angelino için henüz kesin kararlarını vermiş değil. Eğer Angelino 3 maç daha oynayıp 20 maçı tamamlarsa Leipzig'e 6 milyon Euro ödenerek bonservisi alınmak zorunda kalacak.
JESUS ANGULO KİMDİR?
25 yaşındaki Meksikalı sol bek Jesus Angulo, Meksika'nın Tigres ekibinde forma giyiyor. Kariyeri boyunca Santos Laguna, Atlas ve Tigres kulüplerinde forma giyen Angulo, çıktığı 247 maçta 5 gol 10 asist kaydetti.