Süper Lig'de Galatasaray ile Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmada yaşanan bir pozisyon sonrası sarı-kırmızılı takım tepki gösterdi.



Karşılaşmanın 28. dakikasında Galatasaray Dries Mertens, Ankaragücü ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Mertens ve Galatasaray cephesi, bu pozisyon için penaltı bekledi.



Maçın orta hakemi Zorbay Küçük, VAR hakemi Hakan Ceylan ile görüştükten sonra oyunun korner atışıyla başlamasını istedi.



Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk bu pozisyonda penaltı düdüğü çalmayınca, sinirlerine hakim olamadı.





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