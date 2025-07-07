Galatasaray'dan Osimhen için 60 milyon euroluk teklif! Napoli reddetti

Galatasaray, Victor Osimhen için 60 milyon euro teklif etti ancak Napoli, bu teklifi geri çevirdi. Transferde pazarlıklar sürüyor.

calendar 07 Temmuz 2025 21:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Osimhen için 60 milyon euroluk teklif! Napoli reddetti
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Taraflı tarafsız herkesin cevabını merak ettiği "Victor Osimhen'in durumu ne olacak?" sorusu yanıt bulmaya başladı.

Galatasaray, yıldız golcüyle prensip anlaşmasına varırken, Nijeryalı oyuncu "Napoli ile anlaşın, tamamdır" mesajını sarı-kırmızılı yönetime iletti.

60 MİLYONLUK TEKLİF REDDEDİLDİ

Yönetim, bu gelişme üzerine İtalyan kulübüne resmi teklifini iletti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, ilk etapta 50 milyon euronun üzerinde bir öneride bulunduğu Osimhen için teklifini 60 milyon euroya çıkardı.

Ancak Gianluca Di Marzio, Napoli'nin bu 60 milyon euroluk teklifi reddettiğini duyurdu.

SPONSOR DESTEKLİ MODEL

Galatasaray'ın, oyuncunun yıllık 23 milyon euroyu bulan maaş maliyetini sponsor destekli bir modelle karşılamayı planladığı öğrenildi. Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin önümüzdeki günlerde Napoli ile yeniden masaya oturması bekleniyor.


AL HİLAL'DEN DEV TEKLİF

Transferdeki en ciddi rakip ise Suudi Arabistan ekibi Al Hilal. Kulüp, Osimhen için Napoli'ye 75 milyon euroluk resmi teklif yaptı ve bu bedeli 3 taksitte ödemeyi taahhüt etti.

Ayrıca Al Hilal, Osimhen'e yıllık 40 milyon dolar değerinde 4 senelik sözleşme önerdi. Ancak yıldız oyuncu, bu astronomik teklife rağmen Avrupa'da kalma kararını verdi.

OSIMHEN GERİDE KALAN SEZONDA PARLADI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıkan Osimhen, 37 gol ve 8 asist ile dikkat çekici bir performans sergilemişti.




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