Galatasaray'dan Mikautadze için rekor teklif!

Galatasaray, Lyon forması giyen Georges Mikautadze için yeni bir teklif yaptı. İşte detaylar...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Mikautadze için rekor teklif!
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07 Ocak 2025 07:53
Son güncelleme 07 Ocak 2025 07:56
Son oynanan Göztepe maçının ardından da, farklı özellikleri olan bir forvet aradığını dile getiren Buruk'un, Olympique Lyon'da forma giyen Georges Mikautadze'den vazgeçmediği öğrenildi.

Fransız ekibiyle kıran kırana bir pazarlık içerisine giren sarı-kırmızılılar, 13 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde hemen işi bitirmek istediği ifade edildi.

GALATASARAY'IN SON TEKLİFİ

Mikautadze'nin transferinin gerçekleşmesi durumunda, UEFA listesinde de değişikliğe gidilecek. Galatasaray Yönetimi'nin, Lyon'u ikna edebilmek için son olarak 22 milyon eurosu garanti, 3 milyon eurosu da bonuslara bağlı olmak üzere toplam 25 milyon euroluk yeni bir teklif yaptığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılıların bu önerisine Lyon'dan nasıl bir yanıt geleceği merak ediliyor. Fransız ekibi daha önce 25 milyon euroya sıcak bakarken, oyuncuya artan ilgi sonrası 30 milyon euroya kadar çıkmıştı. 

 
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