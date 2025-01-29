Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş'a gönderme

Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, devre arasında soyunma odasında yaşananları paylaşmış ve Mert Hakan Yandaş'ın 'Kavga edin' sözleri duyulmuştu. Galatasaray E-Spor'dan Mert Hakan'a göndermeli bir paylaşım geldi.

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Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş'a gönderme
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29 Ocak 2025 08:32
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk etmişti. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatmış ve ikinci yarıya adeta fırtına gibi başlayarak 10 dakika içinde 3 gol bulmuştu.

Sarı - lacivertlilerin sosyal medya hesabından maç sonunda yapılan paylaşımda soyunma odasında yaşananlara yer verilmişti. Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın, takım arkadaşlarına "Kavga edin biraz, kavga edin! Kavga edin!" dediği duyulmuştu.

Galatasaray Kulübü'nden o anlar için Mert Hakan Yandaş'a gönderme geldi.

Sarı-kırmızılılar o anları: "SUP maçı devre arasında Padi'nin galibiyeti getiren konuşması" ifadeleriyle paylaştı.

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