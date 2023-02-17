Galatasaray'dan Mauro Icardi planı!

Galatasaray'da Mauro Icardi alarmı...



Sarı-kırmızılı ekip, sezon başında PSG'den 1 yıllığına kiralanan Arjantinli yıldızı elden kaçırmak istemiyor. Attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen başarılı futbolcu, skorer performansını son oynanan Trabzonspor karşısında da sürdürdü.



Takımının ikinci golünü atan yıldız futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği son 8 karşılaşmada 8 kez ağları havalandırdı.



Galatasaray kariyerindeki ilk sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı sahaya çıktığı ilk lig maçında gol atan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.



DEVAM ETMEK İSTİYOR



Zaniolo'yu yıllık 3 milyon euro taksitle 5 yılda 15 milyon euro'ya transfer eden Galatasaray, Mauro İcardi için de aynı yolu izlemeye karar verdi.



Yönetim, PSG'ye Arjantinli golcünün bonservisi için yıllık 3 milyon euro'dan 3 yılda ödenmek üzere toplamda 9 milyon euro teklif edecek. İki taraf arasında görüşmeler devam ederken İcardi'nin Galatasaray'da devam etmek istemesi sarıkırmızılıları avantajı kılıyor.



Galatasaray ile İcardi'nin maaş konusunda bir anlaşmaya vardıkları için bu hamlenin yapılacağı öğrenildi.



29 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı kırmızılı formayla 13 maça çıktı. Icardi bu maçlarda 9 gol attı ve 6 asist yaptı.



1.81 boyundaki forvet kariyerinde Inter, Barcelona ve Sampdoria gibi takımlarda da forma giymişti.



