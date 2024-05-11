Galatasaray'dan Karagümrük'e büyük üstünlük

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Galatasaray'ın, İstanbul ekibine karşı büyük bir üstünlüğü bulunuyor..

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Karagümrük'e büyük üstünlük
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11 Mayıs 2024 14:13
Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de pazar günü 20. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, ligde daha önce 19 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 12 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Rekabette Galatasaray 36 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 16 golle karşılık verdi.

Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğindeki maçlar

Galatasaray, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük kurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, dış sahadaki 9 lig maçında 5 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, rakibinin sahasında 19 gol atarken, kalesinde 9 gole engel olamadı.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı.

Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.

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